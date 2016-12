Ebola, risoluzione dell'Onu: "Minaccia la pace e la sicurezza internazionale"

22:05 - "Ebola non è solo un'epidemia e un'emergenza sanitaria, ma è una crisi umanitaria, sociale, economica, e una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale". Lo ha detto il direttore dell'Oms, Margaret Chan, al Consiglio di Sicurezza Onu. "Per contrastare la diffusione del virus - ha aggiunto il coordinatore delle Nazioni Unite per l'emergenza, David Nabarro - serve una risposta internazionale 20 volte maggiore di quella attuale".

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione per espandere la risposta globale alla diffusione di Ebola in Africa occidentale, che chiede di non isolare i Paesi colpiti. Tra i co-sponsor del documento c'è anche l'Italia. Nel documento si chiede agli Stati membri di "fornire assistenza urgente, compresi ospedali da campo e personale". I Quindici invitano inoltre gli Stati membri ad abolire le restrizioni sui viaggi e alle frontiere imposte a causa di Ebola, che contribuiscono ad un ulteriore isolamento dei Paesi colpiti". Anche le compagnie aeree e navali vengono invitate a mantenere i collegamenti con tali Paesi.



Team Onu nei Paesi colpiti entro un mese - Il primo team della missione di emergenza delle Nazioni Unite per la risposta ad Ebola (Unmeer), arriverà nei Paesi colpiti dal virus entro fine mese: lo ha annunciato il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. "La gravità della situazione richiede un livello di azione internazionale senza precedenti per un'emergenza sanitaria", ha detto Ban, ringraziando i Paesi che hanno inviato aiuti, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia.