E' allarme per il virus Mers, nuovo caso registrato negli Stati Uniti

07:02 - Le autorità sanitarie americane hanno confermato un secondo caso di contagio, stavolta in Florida, del virus Mers che ha provocato oltre un centinaio di morti in Arabia Saudita. L'ammalato sarebbe una persona che da Ryad sarebbe arrivato a Orlando passando per Londra, Boston e Atlanta. L'Oms ha convocato una riunione di emergenza per studiare l'aumento dei casi in diversi Paesi.

Il primo caso dell'infezione sul suolo americano risale al 3 maggio: un uomo si era ammalato in Indiana di ritorno da un viaggio in Arabia Saudita.



La Giordania ha intanto annunciato cinque morti per il virus. Secondo l'ultimo rapporto dell'Oms i casi di contagio dall'apparizione della cosiddetta Sindrome Respiratoria del Medioriente nel settembre 2102 sono stati 496. La Mers è considerato un "cugino" piu' letale ma meno contagioso della Sars che nel 2003 ha fatto quasi 800 morti in tutto il mondo.