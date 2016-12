Crisi Ucraina, Nato contro Russia

15:14 - "La Russia ha interesse a protrarre un conflitto congelato a est. Noi non lo dobbiamo accettare". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, ribadendo la necessità di un accordo politico: "Anche se Mosca ha violato tutti gli impegni internazionali, non è una minaccia per i nostri alleati. La soluzione politica resta la strada: con Isis non si può trovare un accordo. Con la Russia, invece, si può aprire un negoziato".