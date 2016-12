15:39 - Se a Buenos Aires, in Argentina, hanno approvato un piano d'emergenza contro la criminalità con 5mila poliziotti in più, in Brasile, a quanto pare, non se la passano molto meglio. Tanto che non si può stare sicuri nemmeno fermandosi in strada a scambiare due battute con un cronista televisivo: in diretta va in onda lo scippo della collana di una malcapitata donna, con il malvivente che non si cura nemmeno di essere ripreso dalla telecamera. In Brasile un cittadino su cinque è vittima di violenza.

Oltre alle immagini del tentato scippo, a dimostrare come il Brasile sia un Paese pericoloso, ci sono anche i numeri di una ricerca. Uno ogni cinque abitanti ha sofferto qualche tipo di violenza nell'ultimo anno. Lo rivela il sondaggio condotto da "Datafolha" tra aprile 2013 e il mese attuale. Tra gli abusi sofferti con più frequenza figurano furti, aggressioni e sequestri-lampo. Nello stesso periodo considerato, il 21% degli intervistati (2.637 in 162 municipi) ha avuto un parente o un amico assassinato.