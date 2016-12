Barack Obama, no alla discriminazione "Parità di salario tra uomini e donne"

17:38 - Barack Obama, circondato da donne di ogni età, razza e professione, parla della parità retributiva tra i sessi con toni enfatici, in una cerimonia alla Casa Bianca durante la quale firma un ordine esecutivo che vieta ogni forma di discriminazione salariale. La legge passerà poi in esame in Senato, ma in realtà incontrerà qualche complicazione data dall' ostruzionismo dei repubblicani.