Aquisgrana, le ossa sepolte nella cattedrale sono di Carlo Magno

12:02 - Le ossa sepolte nella cattedrale tedesca di Aquisgrana sono quelle di Carlo Magno. Lo hanno annunciato gli scienziati che da 26 anni studiano i resti mortali dell'imperatore scomparso 1.200 anni fa. Dalle ossa i ricercatori sono risaliti alla statura, 184 centimetri, e al peso pari a circa 78 chili.

I resti, custoditi in una cappella, appartengono a un uomo decisamente alto per i suoi tempi e anziano.



"Sulla base dei risultati degli studi condotti dal 1988 ad oggi, possiamo dire che con quasi certamente quelle sono le ossa di Carlo Magno", ha detto Frank Ruehli, professore presso l'Istituto di Anatomia dell'Università di Zurigo, presentando i risultati insieme con Joachim Schleifring, un antropologo che nel 1988 ha classificato il contenuto della sepoltura per l'Ufficio della Conservazione dei monumenti archeologici.