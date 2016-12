Aereo caduto, le foto delle vittime

18:20 - Nessuno è sopravvissuto: lo schianto del Boeing della Malaysia si è portato via 298 persone. Molti dei passeggeri erano diretti in Australia, a Melbourne, per un convegno internazionale dell'Onu sull'Aids in programma dal 20 al 25 luglio. La Società Internazionale sull'Aids, che organizza il convegno mondiale sulla malattia, ha confermato in un comunicato che "molti dei nostri colleghi e amici" erano in viaggio per Melbourne.