"Sono stanco", pilota diretto a Parigi cambia rotta e atterra a Manchester

07:15 - Era troppo stanco per terminare la tratta prestabilita, così ha "dirottato" il suo volo atterrando a Manchester, in Gran Bretagna, anziché a Parigi. L'insolito "contrattempo" è accaduto su un Airbus A380 della Air France partito a New York e diretto alla Ville Lumière. Il pilota aveva raggiunto la quota massima di ore di volo e, per rispettare il riposo obbligatorio, ha optato per un cambio di rotta, atterrando nella città inglese.

I passeggeri, già irritati per un ritardo di sei ore a New York causa neve, hanno dovuto attendere 12 ore nell'aeroporto di Manchester, in attesa di un sostituto che li portasse nella capitale francese.



Alcuni dei passeggeri non hanno lesinato commenti ironici e irati. «Appena atterrati a Charles De Gaulle... un viaggio di 20 ore tra il decollo e il parcheggio...whaooo!», ha commentato sferzante un passeggero all'arrivo all'aeroporto di Parigi. "La gente è furiosa", riferisce un altro ospite del volo, dopo aver passato ore nello scalo britannico.



Air France non è sembrata particolarmente scossa dall'episodio. Un portavoce della compagnia ha spiegato che il tempo legale di riposo si sarebbe potuto rispettare anche accelerando il rientro a Parigi, ma il pilota ha scelto altrimenti.



In ogni caso, la società ha sottolineato che sarebbe stata una grande imprudenza violare il riposo obbligatorio, su cui non si deve mai transigere. "Sarebbe come guidare ubriachi in autostrada a 180 km/h", ha aggiunto il portavoce.