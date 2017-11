"Paradise Papers", Corbyn: la regina Elisabetta deve chiedere scusa

La regina Elisabetta dovrebbe chiedere scusa per il suo coinvolgimento nelle rivelazioni dei "Paradise Papers" , i documenti che descrivono le attività off-shore di persone famose. E' quello che lascia intendere il leader laburista, Jeremy Corbyn , rispondendo alle domande di un giornalista al termine della conferenza annuale della Confindustria britannica, a Londra. Corbyn ha tuonato contro i super-ricchi che in questo modo "fanno oltraggio" al fisco.

"Il mancato pagamento delle tasse sui loro patrimoni miliardari penalizza, fra l'altro, ospedali e scuole", ha rincarato Corbyn. Intanto la premier Theresa May lancia un appello ai contribuenti affinché paghino le tasse dovute. Ma non convince le opposizioni, che tornano a chiedere un'inchiesta pubblica contro l'evasione fiscale.



Sul fronte americano, il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, ha difeso i propri affari con i russi, svelati dai Paradise Papers, in un'intervista con la Bbc. "Credo che i media abbiano ingigantito la questione", ha detto Ross, ribadendo che "non c'è nulla di sconveniente".