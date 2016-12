"Maltratta gli animali", arrestato predicatore a cavallo Usa

Tod "Doc" Mishler, un 80enne anni che da anni attraversa gli Stati Uniti a cavallo per attirare l'attenzione sui bambini che soffrono la fame è stato arrestato a New York: l'accusa è di aver affamato e maltrattato i due cavalli sui quali viaggia. I veterinari della Società americana per la prevenzione della crudeltà sugli animali hanno riscontrato che i suoi due cavalli erano denutriti, disidratati e con piaghe aperte.