"L'Attimo Fuggente" made in China Professore si fa calpestare dai suoi studenti

17:06 - "Studenti tirate fuori il coraggio e camminate su di me!" Questa è una delle frasi di Zhang Nengli, rivolte ai suoi studenti al termine di una conferenza. Nengli, professore all'università di Tecnologia di Wuhan, in Hubei, sta facendo il giro della Rete grazie ai suoi metodi di insegnamento piuttosto particolari.

"Io vivo per dominare la vita non per esserne schiavo!" Così John Keating (Robin Williams sul set) parlava ai suoi studenti nel cult del cinema americano L'Attimo fuggente. Nel film il professore utilizza metodi di insegnamento atipici per un collegio tradizionale ma i risultati erano eccezionali. Lo scopo è di istruire "pensatori", ragazzi capaci di pensare e in grado di non sottostare ad alcuna autorità che limiti il loro essere.



È della stessa opinione Zhang, che con i suoi metodi poco ortodossi fa parlare di sè. Durante una sua conferenza dal nome "Pensiero e strategie del problem solving", seguita da più di 150 studenti, ha affermato che la verità è il primo strumento di lotta alle autorità e di come si debba reagire con coraggio al sistema oppressivo del Potere. Così a fine discussione ai presenti è stata fatta una richiesta particolare, infatti il professore si è sdraiato davanti alla porta e ha preteso che i suoi studenti camminassero sul suo corpo, come prova pratica di contrasto ai potenti.



Lo strano prof non è masochista, anzi ci tiene particolarmente ai suoi studenti e i metodi che utilizza hanno l'obbiettivo di infondere nei suoi allievi la necessità di dimostrare il proprio coraggio per ottenere la verità. Perché, a quanto dice Zhang, il problema dei cinesi è la loro timidezza, non sarebbero come gli europei o gli americani, i quali se si accorgono di soprusi delle autorità sono pronti a "lanciare uova e scarpe". E il docente, come risultato finale dei suoi insegnamenti, si augura che un giorno i suoi allievi "possano lanciare delle uova a Obama".