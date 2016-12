"Blue Moon", il diamante dei record: venduto all'asta per 48,5 milioni di dollari

Asta da record da Sotheby's, a Ginevra. Il raro diamante blu, "Blue Moon", è stato venduto per 48,5 milioni di dollari. Lo ha dichiarato la casa d'aste, la quale ha aggiunto che è stato acquistato da un collezionista privato di Hong Kong, che l'ha rinominato "The Blue Moon of Josephine". Sempre oggi, mercoledì, un altro diamante, di colore rosa, era stato battuto all'asta per 28 milioni di dollari.