E3 2018: date e orari di tutte le conferenze

Una delle caratteristiche chiave dell'E3, la fiera di videogiochi più importante al mondo (cliccate qui per scoprire tutto nel nostro speciale), sono le conferenze degli sviluppatori e dei cosiddetti "platform holder" che precedono l'apertura dei cancelli del Convention Center di Los Angeles.



Dalla sera di sabato 9 al pomeriggio di martedì 12 giugno, l'attenzione sarà completamente focalizzata sugli annunci delle principali aziende del mondo dei videogiochi, con eventi trasmessi in diretta streaming sui social. Si comincia sabato alle ore 20:00 con Electronic Arts, che ci aggiornerà su FIFA 19, Battlefield 5 e Anthem.



Poi una lunga maratona nella notte tra domenica e lunedì con le novità di Xbox, Bethesda e il pazzo publisher indipendete Devolver: scopriremo di più sulle esclusive Microsoft (Halo 6? Gears of War 5? Forza Horizon 4? Chissà!), RAGE 2, Fallout 76 e molto altro...



Un po' di pausa e dal tardo pomeriggio di lunedì parte il tour de force: Square Enix con le novità su Final Fantasy 7 Remake e Kingdom Hearts 3, Ubisoft con Assassin's Creed Odyssey e The Division 2, le potenti novità del mondo PC e PlayStation con un poker da sogno: Death Stranding, Spider-Man, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2.



Chiude il cerchio Nintendo, che dedicherà gran parte dei suoi sforzi a Super Smash Bros. per Switch, ma non mancheranno le sorprese (chi ha detto Fortnite?).



Ecco un riassunto degli appuntamenti dell'E3 2018:



- Electronic Arts: sabato 9 giugno ore 20:00

- Microsoft Xbox: domenica 10 giugno alle ore 22:00

- Bethesda: lunedì 11 giugno ore 3:30

- Devolver Digital: lunedì 11 giugno alle ore 05:00

- Square Enix: lunedì 11 giugno ore 19:00

- Ubisoft: lunedì 11 giugno ore 22:00

- PC Show: martedì 12 giugno ore 00:00

- Sony PlayStation: martedì 12 giugno ore 03:00

- Nintendo: martedì 12 giugno ore 18:00



Continuate a seguirci su Mastergame: nei prossimi giorni vi racconeteremo tutte le novità del mondo dei videogiochi, per arrivare belli carichi a tutti i grandi titoli del Natale.