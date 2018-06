E3: i nove momenti più assurdi della fiera dei videogiochi

Ogni anno all'E3, la fiera di videogiochi più importante al mondo, alcune delle menti dietro ai titoli più memorabili si riuniscono per mostrarci le novità che hanno in serbo, accompagnando il tutto presentazioni e video di gioco. A volte, però, le apparecchiature falliscono, i presentatori dimenticano le loro battute e silenzi imbarazzanti sostituiscono quello che sarebbe dovuto essere un applauso estatico. In questo articolo troverete i nove momenti più assurdi della storia dell'E3, in attesa dell'edizione 2018 che si terrà a Los Angeles nella settimana centrale di giugno. Scorrete la galleria di foto, che vi consigliamo di aprire a tutto schermo, e buon divertimento!