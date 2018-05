Confermata la conferenza PlayStation all'E3 2018: ecco tutti i protagonisti dell'evento

Sony ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione all'E3 2018 di Los Angeles con una conferenza interamente dedicata al mondo PlayStation, in cui saranno mostrati quattro titoli principali su cui l'azienda punta molto.



Si tratta di Death Stranding, gioco d'azione concepito da Hideo Kojima (creatore di Metal Gear Solid); Ghost of Tsushima, nuova avventura ambientata nel Giappone dei samurai in sviluppo presso Sucker Punch; Spider-Man, nuovo videogioco ispirato all'eroe Marvel ormai in fase di completamento presso gli studi Insomniac Games; infine, l'immancabile The Last of Us Part II, secondo capitolo della saga action/survival di Naughty Dog, creatori di Uncharted.