12 gennaio 2018 10:11 Ultimate Team... non va alle Maldive Nuova squadra della settimana e altri consigli... anche se la Serie A è ferma

Mentre la maggior parte dei calciatori della nostra Serie A si riposa al caldo sole delle Maldive, EA continua a martellare con FUT: nuova squadra della settimana e tanto calciomercato di gennaio!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANASettimana piena per tutti i fan di Mondo FUT: la squadra della settimana, i primi cambi di rosa e di campionato per alcune stelle - Diego Costa (86) e Van Dijk (83) su tutti!, il listone del team dell'anno e altro ancora.

Si parte con il diciassettesimo appuntamento con la squadra della settimana: c'è poca Serie A nella selezione proposta da EA per un 4-3-3 piuttosto inusuale. L'eccellente Kalidou Koulibaly (86) del Napoli, il fenomenale Ciro Immobile (86) sono tra i titolarissimi, mentre in panchina troviamo il laterale del Torino De Silvestri (79) e il bomber del Benevento Coda (79). Il senegalese perno della difesa di Sarri si acquista per circa 120.000 crediti, mentre il Ciro nazionale che impreziosisce l'attacco di Inzaghi si compra con meno di 200.000 crediti.



Che dire? Koulibaly è una roccia godibilissima anche nella versione oro (circa 5.000/6.000 crediti): purtroppo, continua ad apparire un po' bistrattato da EA per quanto riguarda le sue doti di passatore, soprattutto nelle verticalizzazioni.

Immobile è già una bestia nella normale carta oro, in quella nera diventa ancor più devastante. Rispetto a Icardi (87) (acquistabile per 60.000 crediti), per esempio, il bomber della Lazio ha più fisico, è più abile nel proteggere la palla e persino nello scatto. Meglio anche di Lacazette (85) e di altri celebrati bomber europei: da prendere subito o appena scende il prezzo!

La difesa della squadra della settimana è sorprendentemente a quattro: considerate le consuetudini nell'ultimo periodo è un vero e proprio cambiamento epocale per EA! A parte gli scherzi, in porta troviamo Iván Cuéllar (81) del Club Deportivo Leganés, il promettente laterale del Barcellona Sergi Roberto (84), il centrale dell'Athletic di Bilbao Etxeita (82) in coppia con il sopracitato Koulibaly mentre sulla sinistra lo stantuffo Ryan Sessegnon (81) che milita nel Fulham. L'unico meritevole di essere preso in considerazione è proprio il laterale inglese che si esibisce al “Craven Cottage”: veloce, ottimo dribbling, abile nei cross e dotato di buona resistenza con un prezzo di circa 25.000 crediti. Interessante anche l'ennesima stellina della cantera catalana: Sergi Roberto è un ottimo passatore, buon difensore e discretamente rapido per fare la fascia. La sua quotazione attuale è sui 38.000 crediti, un po' alta. Etxeita, invece, costa molto meno (circa 13.000 crediti) nonostante un fisico roccioso e buone doti difensive: è troppo lento...

Il terzetto di centrocampo vede il serbo del Crystal Palace Milivojevic (81) nel ruolo di “frangiflutti” davanti alla difesa, supportato sulla destra dal talentuoso danese del Celta Vigo Wass (85) e sulla sinistra dall'algerino in forza al Porto Brahimi (86). Dei tre c'è poco da segnalare se non il prezzo: per il primo ci vogliono circa 13.000 crediti, per gli altri due 40.000 crediti a testa. C'è di meglio in giro e a un costo sensibilmente inferiore!

Per il tridente pesante in attacco abbiamo il sopracitato Ciro Immobile, il redivivo Gareth Bale (90) e il meno famoso olandese Bas Dost (86) che milita nello Sporting Lisbona. Il gallese del Real Madrid in versione attaccante costa approssimativamente sui 2.500.000 di crediti, mentre il pennellone oranje viene via per 33.000 crediti ed è il classico totem da piazzare in area di rigore, fortissimo di testa e letale davanti alla porta. Bas Dost è consigliabile se si gioca con ali veloci abili nei cross oppure per chi predilige un 4-3-3 con un centravanti fisico bravo a proteggere la sfera e pronto a innescare gli esterni.

E per chi è alla ricerca disperatamente di un centravanti fisico, in panchina segnaliamo l'eterna promessa del calcio inglese Andy Carroll (82), una bestia dominante in FUT a un prezzo davvero basso (circa 15.000 crediti). Da segnalare ance l'ex esterno della Fiorentina e del Barcellona Cristian Tello (81) (circa 15.000 crediti) ora in forza al Betis Siviglia e il sorprendente Djaniny (78) che milita nella Liga messicana: una scheggia letale al costo di 10.000 crediti!

TRASFERIMENTI INVERNALIIl calciomercato impazza su TV, giornali, social media... e anche in FUT. I primi cambi di maglia riguardano alcuni accordi formalizzati nelle ultime settimane dello scorso anno e in qualche caso (vedi Diego Costa) mesi prima. Chiaramente salgono i prezzi dei giocatori: l'ex bomber del Chelsea di Antonio Conte, ritornato alla corte del Cholo Simeone, sale di quotazione, di circa 6.000/7.000 crediti. Idem per il difensore olandese Virgil Van Dijk che con il cambio di casacca dal Southamptom al Liverpool ha visto incrementare il suo valore di circa 4.000 crediti. Se nel caso di Diego Costa il passaggio da un campionato all'altro può avere un certo peso nell'aumento di quotazione, in quello di Virgil Van Dijk da una squadra all'altra della Premier l'incidenza è minore. Insomma, occhio ai prezzi e ai possibili affari!



E Coutinho? Beh, il trasferimento non è ancora stato "registrato" da Ultimate Team, il campione brasiliano è ancora in lista in versione Liverpool per ora. Avremo certamente modo di parlarne settimana prossima.