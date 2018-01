5 gennaio 2018 12:54 Mondo Fut - Le squadre... della Befana! Primo appuntamento del 2018 con la nostra rubrica dedicata a FIFA Ultimate Team!

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, viene e bussa alla tua porta... sai tu dirmi che ti porta? Certo: la squadra della settimana e una “super luna” in versione FUT!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADopo la sbornia natalizia, EA non si è riposata sugli allori e tra l'iperattiva Premier League e la novella Serie A (con tanto di Coppa Italia) ha confezionato la sedicesima squadra della settimana, la prima del 2018.



C'è tanta Premier nell'undici iniziale: si parte con il portiere di riserva – ora titolare per l'infortunio di Bravo (82) – del Manchester City Ederson (85). Il brasiliano in questa versione ha degli ottimi parametri: buon posizionamento sui tiri da lontano, una certà abilità nel parare i rigori e piedi educati per rilanciare subito l'azione. Sicuramente uno dei migliori portieri della Premier in FUT, persino meglio in alcuni parametri di Sua Maestà Courtois (89) o della versione base di De Gea (90)! Il costo per Ederson si aggira in questa prima settimana sui 80.000 crediti, mentre il portierone del Chelsea si può acquistare per meno, circa 50.000 crediti. Per lo spagnolo dello Manchester United di Mou si spende il doppio.

La difesa della squadra della settimana è – ancora una volta – a tre: una scelta sorprendente chi gioca abitualmente a FUT o a una qualsiasi altra modalità di FIFA 18. Giocare a tre, specialmente online, vuol dire beccarsi sistematicamente il contropiede del Ronaldo di turno.



Per il 3-4-1-2 della SdS numero 16 il trio difensivo è composto dal croato del Liverpool Lovren (84), dall'olandese Aké (81) del Bournemouth e dal camerunense che milita nel Torino Nkoulou (82). Il centrale della squadra di Klopp è forte fisicamente, dotato di eccellenti riflessi si esalta come marcatore e nel gioco aereo. In coppia con un centrale più rapido (Lovren è molto lento!) può essere davvero un acquisto consigliato, anche perché costa “solo” 23.000 crediti.



Per quanto riguarda Aké, il calciatore olandese è un mancino discretamente rapido, roccioso fisicamente e forte nei colpi di testa. Costicchia un po' di più rispetto al sopracitato Lovren, ma può essere un acquisto interessante, soprattutto dopo un calo di prezzo (attualmente siamo sui 42.000 crediti). L'ultimo componente del terzetto difensivo è il giocatore del Torino Nkoulou: rispetto agli altri due ha il vantaggio di un prezzo sensibilmente più basso (circa 12.500 crediti) e di parametri ben amalgamati tra loro. Il problema è che in Serie A i vari Manolas (84), Koulibaly (84), Benatia (84) in versione “normale” costano meno (circa 5.000 crediti) e sono un po' più forti...

Il centrocampo è quello dello United di Mourinho: Pogba (89) e Lingard (82) nel mezzo, a cui si aggiungono Alexis Sanchez (91) sulla sinistra e Paulo Dybala (90) sulla destra. Per il fuoriclasse della Juventus il prezzo supera abbondantemente gli 800.000 crediti: si tratta di un giocatore fenomenale a patto di non avere un difensore che lo marca stretto, letale nei tiri da fuori area e nell'arte del dribbling. Paga, purtroppo, un fisico un po' troppo leggerino per gli standard di FUT. Per il bomber cileno ex Udinese e Barcellona bisogna sbordare un po' più di 600.000 crediti. Attaccante completo e rapido, forte fisicamente e dotato di una tecnica sopraffina, Sanchez ha l'unico limite nelle tre stelle dei piedi: si consiglia di non usare il sinistro...



Su Pogba non c'è molto da dire: si tratta di uno dei centrocampisti più completi e costosi di FUT (1.200.000 crediti). Lingard, invece, può essere una scommessa vincente: con circa 50.000 crediti si acquista un centrocampista abile, letale negli inserimenti e dotato di un gran tiro dal limite.

In attacco come trequartista troviamo la grande promessa del calcio inglese Dele Alli (86): dribbling, tiro e assist in quantità industriale. Non è velocissimo e ha solo tre stelle per quanto riguarda i piedi ma 180.000 crediti – se si è fan dei ragazzi di Pochettino – si possono spendere. Dele Alli è pronto a mandare in rete due bomber dotati di tecnica, fisico e buone capacità realizzative: stiamo parlando di Marco Arnautović (86) e Roberto Firmino (86). L'ex “baby Ibra” che militava nell'Inter di Mourinho in FUT è un giocatore fenomenale e con il cambio di ruolo le sue caratteristiche (4 stelle per skill e piedi) vengono ulteriormente esaltate. Ottimo nel passare il pallone, nel difenderlo per far salire la squadra e pure nell'insaccare in rete. Non chiedetegli di difendere, ma per oltre 110.000 crediti si acquista un gran bel giocatore. Il brasiliano del Liverpool, invece, è un po' più veloce e letale negli uno contro uno ma “meno” fisico, nonostante un workrate ottimo. Vale 180.000 crediti? Forse...



In panchina e in tribuna non mancano come le gemme tutte da scoprire. Stra consigliato José Izquierdo (82), un “razzo” colombiano che milita nel Brighton & Hove Albion in Premier League, un CR7 economico (circa 22.000 crediti) dotato pure di buon tiro. Non male neanche il talentuoso e abbordabile (solo 13.000 crediti) centrocampista del Middlesbrough Martin Braithwaite (82), così come il sempre eterno Fabio Quagliarella (82) della Sampdoria. E dall'altra parte della Lanterna c'è un Mattia Perin (85) in super forma: il portiere del Genoa a circa 26.000 crediti è praticamente regalato!

SUPER LUNACome ricorderete FUT aveva già celebrato la luna piena a novembre in occasione di Halloween con speciali figurine. In occasione della super luna che ha accompagnato il primo giorno del 2018 e che concederà il bis il prossimo 31 gennaio, ritornano le famose card “Ultimate Scream”. Si tratta di carte speciali che hanno valori più alti del solito per un limitato periodo di tempo. Se le avete acquistate o trovate a novembre nei pacchetti, ora è arrivato il momento di utilizzarle!