FIFA 18: arriva la quarta maglia della Juve

Electronic Arts ha da poco pubblicato un aggiornamento che farà felici gli appassionati di FIFA 18.



Grazie a un accordo con Adidas, sono state inserite all'interno della modalità Ultimate Team, la cosidetta FUT a cui dedichiamo una rubrica settimanale, le quarte casacche di Juventus, Real Madrid, Manchester United e Bayer Monaco, protagoniste assolute del nuovo video del gioco con Dybala, Benzema, Pogba e Muller.



"In FIFA 18 Ultimate Team arrivano le speciali divise realizzate da Adidas per quattro dei club più prestigiosi al mondo. Per rendere ancora più personale l’esperienza di gioco di FIFA 18, EA Sports, in collaborazione con il celebre marchio sportivo, ha creato la quarta maglia per quattro tra le squadre più celebri dei massimi campionati europei: Juventus, Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco.



Da oggi infatti, all’interno della modalità FUT si potrà personalizzare la propria rosa indossando una delle quattro nuove divise, dando vita a una squadra che rispecchi al meglio il proprio stile. Gli appassionati del simulatore calcistico più venduto al mondo troveranno le speciali divise in esclusiva digitale già da questa sera, magari ammirandole prima accedendo al Web e la Companion App per iOS e Android", si legge nel comunicato stampa arrivato in redazione.



FIFA 18 è disponbiile per PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch, vi lasciamo al video ufficiale che ha accompagnato l'annuncio.