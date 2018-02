Joystick - In aereo con Zak McKracken

Zak McKracken è un frustrato giornalista alle prese con una storia fuori di testa a base di alieni, cristalli e nasi finti. È anche un passeggero un po' indisciplinato, come ci dimostrano Dino Lanaro e Fabio "Kenobit" Bortolotti in un turbolento viaggio in aereo. Mi raccomando: NON imitate Zak. E non portate delle uova sui voli di linea.