Con la nuova espansione, Destiny 2 rivela un nuovo pianeta

A SPASSO NEL TEMPO La Maledizione di Osiride ha il compito di risollevare le sorti di Destiny 2 dopo tre mesi non proprio semplici per la creatura plasmata dagli autori di Halo. I numerosi problemi di quello che viene definito “end-game” , ovvero l'insieme di attività e contenuti ricorrenti con cui i giocatori più assidui possono continuare a vivere il mondo di Destiny giorno dopo giorno, hanno portato molti dei fan più affezionati ad abbandonare il gioco a causa di una mole di contenuti rivelatasi non all'altezza delle aspettative . Dopo una serie di eventi speciali e aggiornamenti gratuiti, l'espansione punta a riconquistare quegli stessi fan insoddisfatti focalizzandosi su un'icona molto amata nella mitologia di Destiny, appunto Osiride, introducendolo per la prima volta di persona con una storia che vede i Guardiani impegnati contro i temibili Vex, una delle razze nemiche più affascinanti. L'espansione ci porta a esplorare diverse versioni di Mercurio (tra passato, presente e futuro) attraverso un'enorme simulazione in cui le menti robotiche sperimentano migliaia di variabili nello spaziotempo, al fine di studiare lo scenario più adatto alla conquista dell'universo. Nonostante le ottime premesse, però, ancora una volta Bungie non ha centrato perfettamente il bersaglio: la campagna de La Maledizione di Osiride non ci è sembrata molto convincente, sia a causa dell'eccessiva brevità ( solo otto missioni, per un totale di circa due ore di gioco complessive ) e semplicità, sia per la caratterizzazione fin troppo banale di un personaggio che secondo le storie narrate nel primo episodio rappresenta il più importante Guardiano mai esistito. La presenza di Osiride in questa prima espansione di Destiny 2 è ridotta ai minimi termini, con una storia perlopiù priva di mordente e l'unica attrazione che consiste nelle (poche) interazioni tra la sua alleata più fidata, lo spettro Sagira, e la strega Ikora Rey, ex-allieva di Osiride ora divenuta una dei tre mentori dell'Avanguardia. A salvare una campagna deludente ci pensa però un ottimo combattimento finale contro una gigantesca creatura Vex, che ha saputo divertirci grazie a meccaniche di gioco interessanti.

Il nuovo Covo dell'Incursione Divora-mondi, ambientato nella pancia del Leviatano, è una delle attività sicuramente più riuscite di questa espansione.

NELLA PANCIA DEL LEVIATANOSi tratta di una pecca non indifferente, perché garantire l'accesso alla Foresta Infinita come se fosse una modalità a sé stante sulla falsariga degli Assalti renderebbe certamente più avvincente e varia l'esperienza di gioco. Gli sviluppatori avrebbero potuto probabilmente osare di più, ma non è da escludere che il team non abbia avuto tempo a sufficienza per seguire la visione originale e che con futuri aggiornamenti quello che attualmente è solo l'ennesimo potenziale sprecato possa diventare qualcosa di più. D'altronde, Bungie ha dimostrato di tenere in considerazione le opinioni della community e ha introdotto tutta una serie di miglioramenti, come la possibilità di utilizzare risorse a lungo accumulate per acquistare armi e armature, o per decorare quelle già in possesso con nuove variazioni (in gergo: skin) in grado di cambiarne la geometria.



Una delle novità senza dubbio più apprezzate è però il cosiddetto Covo dell'Incursione chiamato Divora-mondi, nuova attività per sei giocatori ambientata all'interno del Leviatano. Tra nuovi puzzle, segreti e un divertente scontro con un boss inedito, vi troverete a esplorare una nuova area della gigantesca nave che si trova nell'orbita di Nessus, ottenendo nuove ricompense esclusive. Non può e non deve essere considerata come una vera e propria incursione aggiuntiva, ma una nuova sfida da completare ogni settimana insieme al raid principale, nel frattempo aggiornato ai nuovi livelli introdotti con l'espansione (il cui massimo ora è di Livello 25 e Potere 335). Probabilmente il volume di contenuti non sarà in grado di tenere i fan incollati per più di un mese: l'espansione include solo otto missioni, di cui due disponibili sotto forma di Assalti, oltre a un nuovo Evento Pubblico, tre Avventure, un Settore Perduto (una sorta di dungeon nascosto dove uccidere nemici e ottenere delle ricompense) e tre mappe per il multiplayer competitivo, ma con l'arrivo di nuovi eventi come l'imminente Aurora e una serie di aggiustamenti all'ecosistema attuale, Bungie ha promesso che il mondo di Destiny 2 migliorerà costantemente, così come migliorerà la comunicazione dell'azienda con i suoi fan.



Certo, è importante sottolineare che l'unico modo per portare a casa La Maledizione di Osiride e poter accedere ad alcune attività prima disponibili per tutti i giocatori (come ad esempio un assalto a difficoltà molto elevata, chiamato Cala la Notte Autorevole) è quello di acquistare il Pass Espansioni in vendita a 35 euro, dal momento che la singola espansione al momento non può essere acquistata su PC o console. Il secondo contenuto aggiuntivo non uscirà prima della prossima primavera e dovrebbe tenere i giocatori impegnati per qualche altra settimana in vista di un'espansione più vasta, che esordirà presumibilmente nel mese di settembre e dovrebbe introdurre una nuova, imponente minaccia nel nostro sistema solare. Di sicuro La Maledizione di Osiride rappresenta un buon primo passo verso un progressivo miglioramento dell'esperienza di Destiny 2, con alcune caratteristiche molto interessanti e altre che hanno tutto il potenziale per rendere la seconda avventura di Bungie ancora più avvincente.