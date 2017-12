Destiny 2: due video di gioco dalla prima espansione

In attesa del lancio previsto per martedì 5 dicembre, vi mostriamo due corposi video che ritraggono delle scene di gioco de La Maledizione di Osiride, la prima espansione a pagamento di Destiny 2.



Entrambi i video mostrano delle mappe della modalità multigiocatore competitiva, il Crogiolo, in due delle tre mappe incluse nel pacchetto scaricabile: Pacifica, disponibile su tutte le piattaforme, e Wormhaven, un'esclusiva PlayStation 4.



Abbiamo avuto l'opportunità di provare in anteprima entrambe e possiamo assicurarvi che gli sviluppatori hanno aggiunto delle ambientazioni convincenti in cui poter testare le proprie abilità.



La Maledizione di Osiride sarà acquistabile al prezzo di € 19,99 o insieme alla seconda espansione in uscita entro la prossima primavera al prezzo scontato di € 34,99.