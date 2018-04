Shenmue I & II: i capolavori SEGA arrivano su PC, PS4 e Xbox One

Il pacchetto rimasterizzato e tirato a lucido per l'occasione sarà disponibile entro la fine del 2018 a un prezzo di circa €29,99 e anticiperà l'arrivo del terzo, attesissimo capitolo della saga, al momento in sviluppo esclusivamente per PC e PS4.



Shenmue I & II racconteranno nuovamente la storia di Ryo Hazuki alla ricerca dell'assassino di suo padre in un viaggio tra Giappone, Hong Kong e Cina. La vicenda si svolge nel 1986 ed è stata uno degli esperimenti più grandi, belli e ambiziosi dell'intera storia dei videogiochi.



Le prime due apparizioni di Shenmue risalgono a quasi venti anni fa: Shenmue I è stato pubblicato nel 1999 solo per Dreamcast e Shenmue II è arrivato nel 2000 sempre per Dreamcast, prima di sbarcare anche sulla prima Xbox nel 2002.