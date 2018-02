Red Dead Redemption II in vendita a ottobre, nuove immagini

Rockstar Games ha svelato la data in cui potremo acquistare Red Dead Redemption II.



Il nuovo gioco dei creatori di Grand Theft Auto sarà disponibile per le console della famiglia PlayStation 4 e Xbox One a partire da venerdì 26 ottobre. L'annuncio è arrivato insieme a un messaggio di scuse per il protrarsi dell'attesa, il titolo era previsto per questa primavera, e sette nuove immagini, che potete ammirare restando comodamente all'interno di questo articolo.



"Abbiamo sperato di poter pubblicare il gioco più presto, ma abbiamo bisogno di un po' di tempo in più per poterlo rifinire. Vi ringraziamo sinceramente per la vostra pazienza e speriamo che con noi che ne sia valsa la pena di aspettare quando lo giocherete".



Infine, Rockstar Games ha anche rassicurato i fan con la promessa che pubblicherà nuovi dettagli sul gioco nelle prossime settimane: continuate a seguirci su Mastergame per scoprirli!



Red Dead Redemtpion II è il primo gioco pensato esclusivamente per l'attuale generazione di console e arriva a ben 5 anni di distanza dalla pubblicazione di GTA V su Xbox 360 e PlayStation 3.