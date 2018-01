Anthem: confermato il rinvio al 2019

A conferma dei rumor dei giorni scorsi (ve ne avevamo parlato qui), EA ha annunciato il rinvio di Anthem, promettente gioco di fantascienza online sulla falsariga di Destiny e The Division sviluppato da BioWare, i creatori delle saghe di Dragon Age e Mass Effect.



Una delle sorprese assolute dell'E3 2017, quindi, non sarà pubblicata più entro la fine del 2018 come precedentemente previsto, ma solo nei primi mesi del 2019. Le piattaforme di riferimento, invece, saranno, ovviamente, sempre le stesse: PlayStation 4, Xbox One e PC.



Questa è stata la dichiarazione di Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, agli investitori:



"Diversamente da quanto si dice, per noi questo non è un rinvio. Abbiamo deciso di lanciare Anthem nell'ultimo quarto dell'anno fiscale. Questa finestra di lancio è stata scelta in base all'equilibrio del nostro portfolio, e non perché il prodotto non fosse pronto".



La notizia arriva dopo quella del presunto interessamento di Microsoft ad acquisire e inglobare Electronic Arts nel suo portfolio di studi di sviluppo marchiati Xbox, potete approfondire la faccenda cliccando qui.