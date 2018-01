Anthem: possibile un rinvio al 2019

Esiste la possibilità che Anthem, il gioco in sviluppo presso gli studi di BioWare per EA, non sarà pubblicato entro il 2018.



In base al report pubblicato in rete, che ha raccolto le voci di alcuni beninformati vicini al progetto, la nuova avventura di BioWare, i creatori di Dragon Age e Mass Effect, non uscirà prima dell'inizio del 2019. Addirittura, una delle fonti avrebbe rivelato che il periodo indicato all'annuncio del gioco, ovvero autunno 2018, "non è mai stato realistico".



Ufficialmente, Anthem è ancora previsto per l'autunno di quest'anno ma, se le voci si rivelassero fondate, potrebbe esserci un annuncio "negativo" nelle prossime settimane. I lavori, comunque, prevedono una fase di beta testing precedente alla pubblicazione del gioco, l'inserimento del titolo nel programma EA Access per una prova esclusiva e una serie di importanti aggiornamenti successivi al lancio.



Dall'annuncio allo scorso E3, la fiera di videogiochi più importante al mondo che si tiene ogni anno a Los Angeles, in effetti, di Anthem si è saputo veramente poco, oltre alle diverse defezioni all'interno del team di sviluppo (dalla prematura scomparsa del capo dei designer all'uscita di scena del responsabile delle animazioni) all'indiscrezione che vedrebbe anche una versione del gioco per la realtà virtuale.



Continuate a seguirci per scoprire tutta la verità!