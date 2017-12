Red Dead Redemption II disponibile a giugno 2018?

Un negozio online ha pubblicato la data di uscita del prossimo titolo di Rockstar Games, e c'è anche un bel precedente.



Il venditore danese ha inserito la data di venerdì 8 giugno 2018 nella pagina dedicata alla prenotazione di Red Dead Redemption II per PlayStation 4 e Xbox One. Come spesso accade in questi casi, però, potrebbe benissimo trattarsi di una cosiddetta "data provvisoria", una ipotesi (magari anche molto plausibile) sul giorno di pubblicazione del gioco basata su informazioni, sensazioni e supposizioni interne.



Tuttavia, il negozio in questione è già balzato agli onori della cronaca in passato in una succosa occasione, ovvero quella dell'annuncio delle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC di GTA V con tanto di data, 14 novembre 2014, che si è poi rivelata vicinissima per le edizioni console, pubblicate il 18 novembre 2014 (mentre quella PC fu rimandata all'aprile del 2015).