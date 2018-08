PES 2019: come scaricare la demo

In attesa dell'arrivo del gioco completo, Konami ha pubblicato la demo ufficiale di Pro Evolution Soccer 2019, ecco come fare per scaricarla gratuitamente.



Per scaricare la versione di prova vi basterà accendere la vostra console e cercare il gioco sul suo store digitale, oppure potete mettere in coda il download seguendo i nostri link:



- PlayStation 4: occupa 3,76 GB

- Xbox One: occupa 4,43 GB



La demo arriverà anche su PC, ma al momento non ce n'è ancora traccia su Steam: bisognerà attendere il tardo pomeriggio.



Ecco le squadre che potrete provare, sia online che offline, nel Camp Nou e nella Veltins-Arena:



- FC Barcelona

- Liverpool FC

- FC Schalke 04

- Inter

- AC Milan

- AS Monaco

- CR Flamengo

- São Paulo FC

- SE Palmeiras

- Colo-Colo

- Francia

- Argentina



Vi lasciamo ricordandovi che PES 2019 sarà acquistabile a partire dal 30 agosto su PC, PS4 e Xbox One.