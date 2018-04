Otto glorie della prima Xbox arrivano su Xbox One

Come promesso nei giorni scorsi, Microsoft ha lanciato una seconda ondata di giochi della sua prima console Xbox nel servizio di retrocompatibilità, che permette di accedere gratuitamente alle versioni Xbox One degli stessi giochi nel caso in cui foste in possesso di una copia fisica o digitale.



L'elenco di oggi include grandi classici come The Elder Scrolls III: Morrowind, Conker: Live & Reloaded e Jade Empire, oltre a titoli apprezzabili come Breakdown, Blink: The Time Sweeper, Hunter: The Reckoning, Panzer Dragoon Orta e SSX 3. Tutti i titoli sono già disponibili e completamente funzionanti su Xbox One, godibili persino in Ultra-HD 4K su Xbox One X.