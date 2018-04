Xbox: i giochi "gratuiti" di aprile 2018

Microsoft ha annunciato, come ogni mese, la lista dei giochi completi scaricabili grazie all'abbonamento a Xbox Live Gold.



Tra i Games with Gold del mese di aprile 2018 spicca senza dubbio Assassin's Creed Syndicate, capitolo della famosa saga Ubisoft ambientato a Londra durante la rivoluzione industriale.



Questa è la lista completa dei giochi scaricabili "gratuitamente":



Xbox One

- The Witness, dall'1 al 30 aprile

- Assassin's Creed Syndicate, dal 16 aprile al 15 maggio



Xbox 360



- Cars 2, dall'1 al 15 aprile

- Dead Space 2, dal 16 al 30 aprile



Xbox Live Gold è un servizio che al costo di €59,99 all'anno permette di giocare online con Xbox One e Xbox 360 e scaricare videogiochi "gratuiti" ogni mese.