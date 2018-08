NBA Live 19 permetterà di creare un personaggio femminile

Sin dall'annuncio de Il Viaggio, Electronic Arts ha inserito nei propri giochi sportivi una campagna single-player sempre più ricca capace di far vivere al giocatore il sogno di diventare un atleta professionista, con una evoluzione della classica modalità "carriera" accompagnata da filmati, scelte multiple e attori in carne e ossa. Quest'anno, il team di sviluppo ha voluto esplorare nuova opportunità all'interno di The One , la peculiare campagna del gioco di basket NBA Live 19 : l'azienda permetterà infatti di creare un alter ego femminile con cui cercare di andare alla conquista del campionato di pallacanestro statunitense.

Alla pari degli atleti maschili, le cestiste potranno guadagnare punti esperienza in base al cammino intrapreso nella stagione NBA e diventare sempre più abili, fino a guadagnarsi l'attenzione dei team più importanti. In attesa di mettere le mani sulla versione finale del gioco, prevista su PlayStation 4 e Xbox One in autunno, vi lasciamo in compagnia con la gallery che presenta le prime giocatrici femminili presenti in NBA Live 19.