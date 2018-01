Monster Hunter World è già a quota 5 milioni di copie

A circa tre giorni dal lancio mondiale, Capcom ha svelato i numeri di Monster Hunter World: sono già 5 i milioni le copie distribuite ai negozianti e venduto sugli store digitali.



Il totale tiene ovviamente conto del numero di giochi piazzati in tutto il mondo, su entrambe le piattaforme su cui è attualmente disponile il gioco di ruolo online, ovvero PlayStation 4 e Xbox One.



Inoltre, Monster Hunter World è il primo gioco della serie della casa di Osaka a essere pubblicato su una console da casa da 9 anni a questa parte.



Si tratta di un successo incredibile, il più veloce di sempre per la saga e il primo del 2018, e che non si fermerà molto facilmente: la versione PC arriverà in autunno e i contenuti scaricabili gratutiti e il supporto assicurati da Capcom garantiranno una certa costanza nelle vendite.