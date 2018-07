Jump Force: i personaggi di Bleach in video

Il nuovo video di Jump Force, picchiaduro a base di manga che mescola gli universi di Dragon Ball, Naruto, One Piece e tanti altri dell'etichetta Jump, è completamente dedicato ai personaggi di Bleach. Ammiriamo Ichigo, Rukia e Aizen in azione in attesa di tutte le novità che ci separano dal lancio previsto su PC, PS4 e Xbox One per inizio 2019!