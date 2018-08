Germania, cade il veto sui simboli nazisti nei videogiochi

Non tutti sanno che la Germania è stata, fino a oggi, una delle nazioni in cui la censura interveniva maggiormente nel mondo dei videogiochi. In passato non era possibile mostrare, per esempio, il sangue nei giochi d’azione, e certamente erano vietati riferimenti e riproduzioni di simboli riguardanti “ organizzazioni incostituzionali ”.

Il divieto, però, riguardava solamente i videogiochi: gli altri media (film, televisione, letteratura) possono già da anni affrontare gli argomenti che su computer e console erano preclusi, ma da oggi sarà direttamente l’associazione tedesca USK, che si occupa di dare le linee guida e i consigli sull’età adatta per ogni videogame, ad approvare in autonomia l’utilizzo di simboli e argomenti problematici.



L’utilizzo della simbologia nazista, per esempio, verrà ammesso nel caso “servisse a uno scopo artistico o scientifico, o per delineare e riprodurre eventi contemporanei o passati”, come per esempio in un gioco ambientato nel corso della seconda guerra mondiale. Non sarà consentito, invece, alcun utilizzo propagandistico. Sarà più raro, insomma, trovarsi di fronte a casi come Wolfenstein: The New Order, in cui tutti i simboli nazisti furono sostituiti dal logo del gioco, o Wolfenstein II, in cui Hitler venne riprodotto privo di baffi.