FIFA 18, la Finale della eWorld Cup si terrà a Londra

Electronic Arts ha svelato la location che ospiterà le fasi finali di FIFA eWorld Cup 2018, il campionato del mondo di FIFA 18: l'evento sarà caratterizzato dalla partecipazione dei 32 migliori giocatori al mondo del titolo EA Sports, che si sfideranno a suon di gol fino a raggiungere la finale, prevista dal 2 al 4 agosto a Londra.



Il torneo è già partito con le fasi di qualificazione FIFA 18 Global Series, in corso in quel di Amsterdam, dove 128 tra i più forti giocatori di FIFA 18 (64 su PS4, 64 su Xbox One) si stanno contentendo uno dei posti disponibili alla Grand Final 2018, a cui accederanno 16 giocatori per ciascuna console.