Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stato rimandato

Bandai Namco ha annunciato che la versione Nintendo Switch di Dark Souls Remastered non uscirà più il 24 maggio insieme a quelle PC, PS4 e Xbox One, ma in un giorno non meglio specificato della prossima estate. La notizia è arrivata con un comunicato stampa ufficiale, che non menziona alcuna motivazione per il rinvio, che coinvolgerà anche il lancio dell'amiibo di Solaire di Astora. Su Twitter gli sviluppatori di From Software hanno offerto le loro scuse agli appassionati.