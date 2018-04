12 aprile 2018 10:13 Cinque giochi horror in arrivo Dedicata ai giocatori più temerari, una cinquina di videogame horror in uscita nei prossimi mesi..

Periodo di magra per gli amanti dei videogame horror: nessuna delle saghe storiche ha un capitolo di prossima uscita. Niente Resident Evil, niente Silent Hill, neppure un nuovo Alone in the Dark o un Dead Space. Cosa potranno giocare dunque i patiti di brividi, mostri e spaventi? Niente paura: tra produzioni indipendenti e giochi effettivamente poco sotto i riflettori c’è in arrivo una tale mole di spaventi digitali da soddisfare anche il più accanito appassionato. Ne abbiamo selezionati cinque in uscita durante l’anno che dovreste davvero tenere d’occhio.

CALL OF CTHULHU - THE OFFICIAL VIDEOGAMELe divinità ancestrali ideate da H. P. Lovecraft sono state - più o meno ufficialmente - la base per dozzine di videogame horror ma in effetti nessuno di essi si è mai fregiato di un sottotitolo così altisonante. Questa nuova avventura in prima persona ci lancia in uno dei più cupi universi letterari mai creati, a indagare su una serie di eventi che si collegano al culto dei Grandi Antichi. Il gioco è basato su esplorazione e indagine, lasciando in disparte combattimenti e azione sullo stile di quanto visto in videogame recenti come Outlast e Layers of Fear. Nei panni dell’investigatore Edward Pierce dovremo indagare su un pluri-omicidio avvenuto sull’isola di Darkwater: saremo in grado di esplorare liberamente una vasta area di gioco, raccogliendo indizi, scoprendo segreti e cercando di non rimanere uccisi a causa di qualche cultista invasato. Il videogame da superare è sicuramente lo splendido Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth: ce la farà il nuovo arrivato? In uscita per PC, PlayStation 4 e Xbox One, da Focus Interactive.

AGONYSviluppato da Madmind Studios e inizialmente previsto per la pubblicazione lo scorso marzo - ma poi posticipato - Agony è un videogame horror in prima persona che rompe gli indugi e invia il giocatore direttamente all’inferno. Nei panni di un’anima dannata dovremo infatti trovare il modo di realizzare una fuga impossibile e per farlo potremo affidarci ad una peculiare abilità: quella di possedere i corpi di altri dannati e persino di demoni. Il gioco richiederà dunque di studiare le situazioni per trovare il modo giusto di impiegare il nostro potere speciale ed evitare di essere catturati nuovamente dai guardiani dell’inferno. Azione stealth e puzzle da risolvere sono dunque i cardini di questa violenta avventura d’oltretomba che arriverà tra qualche mese su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

VISAGEMolti di voi ricorderanno sicuramente P.T., il teaser giocabile creato da Hideo Kojima, il papà di Metal Gear, che nascondeva al suo interno l’annuncio di un nuovo capitolo della saga di Silent Hill. A farla breve, il gioco è stato cancellato, Kojima ha lasciato Konami e P.T. non è neppure più scaricabile. Una debacle che ha comunque lasciato il segno, dal momento che alcune software house hanno pensato di raccogliere quanto lasciato dal mini-gioco di Konami e realizzare un proprio videogame basato su di esso. È il caso di Visage, sviluppato dal team indie SadSquare e dichiaratamente basato su P.T., al punto da riprenderne anche ambientazione (un’inquietante appartamento) e stile visivo ultra-realistico. A differenza dell’esperienza che l’ha ispirato, Visage sarà un gioco completo e articolato che dovrebbe offrire una decina di ore di spaventi e colpi di scena, con tanto di finali multipli. In arrivo nei prossimo mesi sempre sulla tripletta PC, Playstation 4 e Xbox One. Da notare che a fianco di Visage troviamo un diretto concorrente, Allison Road, di Far From Home, con premesse praticamente identiche: vedremo chi riuscirà a fare meglio tesoro delle premesse del defunto P.T.

DAYS GONENiente team indipendenti qui: l’atteso Days Gone per PlayStation 4 è prodotto direttamente da Sony e sviluppato da SIE Bend Studio, il team responsabile, tra gli altri, dell’intera saga dell’indimenticato Syphon Filter. Si tratta di un videogame di sopravvivenza open-world in cui impersoneremo un cacciatore di taglie che cerca di salvarsi da un’apocalisse zombie. Data la scarsità di risorse dovremo fare tesoro di tutto quello che potremo raccogliere dal vasto mondo di gioco, costruendo strumenti di fortuna ed evitando quanto più possibile il contatto coi Freaker, i terribili umani mutati che stanno causando morte e distruzione ovunque. Oltre alla minaccia mostruosa dovremo anche affrontare condizioni meteo variabili e altre bande di sopravvissuti particolarmente disperati e pericolosi. Insomma, quella proposta da Sony in Days Gone non dovrebbe essere una scampagnata particolarmente rilassante. E in fondo ci piace così, no?