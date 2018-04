Arriva il videogioco LEGO Gli Incredibili

Il gioco sarà disponibile a partire dal 15 giugno per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a un prezzo consigliato di circa €59,99.



L'annuncio è stato accompagnato dal video e le immagini che vedete in questa galleria, oltre alle parole di Tom Store, amministratore delegato di TT Games, l'azienda che da sempre si occupa dei videogiochi del franchise LEGO:



"La serie Gli Incredibili è caratterizzata da personaggi con superpoteri, tanta avventura e lavoro di squadra, senza contare le battute, i rompicapo e tutte le sorprese tipiche dei giochi LEGO: è un mix perfetto per qualsiasi tipo di giocatore. Con LEGO Gli Incredibili, i fan possono rivivere in prima persona tutte le emozioni dei film e unire le forze di ciascun supereroe della famiglia per la lotta alla criminalità".