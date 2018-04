Annunciato MXGP Pro per PC, PS4 e Xbox One

Il 29 giugno sarà pubblicato il nuovo videogioco dedicato al campionato mondiale di motocross, MXGP Pro, per PC, PlayStation 4 e Xbox One pensato principalmente per gli appassionati della disciplina e realizzato in collaborazione con i campioni Tim Gajser, Tony Cairoli e Gautier Paulin.



L'annuncio è arrivato insieme al trailer che potete ammirare all'interno di questo articolo e la dichiarazione di Milestone, azienda milanese responsabile della realizzazione del titolo:



"MXGP PRO non può essere definito semplicemente come un nuovo capitolo della serie, ma come un titolo pensato per rispondere alle richieste dei giocatori più esigenti che sognano di vivere l’esperienza del campionato più emozionante di sempre come mai prima d’ora, con tutti i piloti, tutte le piste e i contenuti ufficiali della stagione 2017. Infatti, è proprio partendo dai feedback della nostra community che il titolo è stato completamente riprogettato secondo quello che gli sviluppatori definiscono un approccio 'meccanico', ovvero i videogiocatori avranno la possibilità di intervenire sulla propria moto come dei veri e propri meccanici: per affrontare i più grandi campioni del Motocross e le piste più difficili non basterà più la sola esperienza di guida e il proprio coraggio, ma sarà necessario conoscere la propria moto e saperne regolare ogni parametro, gara dopo gara, per diventare il nuovo campione del mondo. MXGP è da sempre un titolo caratterizzato dal profondo dinamismo e dal realismo che si rivolge a tutti gli appassionati della disciplina e da quest’anno lo è ancora di più".