È stato per molti il primo computer di casa, per altri l'aggiornamento "più potente" al VIC-20: stiamo parlando del Commodore 64, un vero e proprio mito per tutti i ragazzi cresciuti negli anni Ottanta. La produzione di giochi per il C64 era semplicemente sensazionale, con alcuni classici senza tempo che hanno dato il via a carriere importantissime, come per esempio quella di Geoff Crammond. Per noi videogiocatori, però, l'importante era avere una cassetta da inserire nel Datassette (il registratorino da collegare al computer), un numero di giri da annotare (il punto del nastro da cui partiva il caricamento del gioco che ci interessava) e incrociare le dita. Sì, perché a volte, dopo caricamenti lunghi anche un quarto d'ora, capitava che il gioco non partisse!



