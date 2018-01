16 gennaio 2018 10:21 CES 2018: le novità gaming viste a Las Vegas Il CES 2018 di Las Vegas si è da poco concluso e, come ogni anno, non sono mancate le novità in ambito gaming tra monitor, visori VR, laptop e sistemi audio

Il Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas non è tra gli eventi tecnologici globali che interessa più da vicino il mondo dei gaming, ma anche l’edizione da poco trascorsa ha messo comunque in luce diversi prodotti relativi ai videogiochi che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. Prodotti (a parte qualche rarissima eccezione) hardware e non software, visto che per questi ultimi ci pensano già altre manifestazioni come l’E3 di Los Angeles e la Gamescom di Colonia, ma in ogni caso gli appassionati di videogiochi hanno potuto seguire il CES 2018 con grande curiosità su ciò che riserverà il futuro in ambito gaming. Ecco una carrellata dei prodotti che più ci hanno colpiti quest’anno tra gli stand di Las Vegas.

HTC VIVE PROIl Vive di HTC è al momento il visore di realtà virtuale più prestante (ma anche più costoso) tra quelli a livello consumer. A Las Vegas HTC ha presentato la versione Pro con risoluzione più elevata di circa l’80% (1440x1600 pixel per occhio), cuffie integrate in stile Oculus Rift, lenti ottiche migliorate, un design più compatto e, come accessorio opzionale, un trasmettitore wireless per poter giocare in realtà virtuale senza più cavi tra i piedi grazie alla tecnologia Intel WiGig. Prezzo e disponibilità sono ancora top secret, ma siamo sicuri che non sarà a buon mercato.

HUAWEI VR 2Restando sempre in ambito VR, il Huawei VR 2 (successore del primo modello del 2016) è la risposta del colosso cinese ai vari Gear VR, Oculus Rift e Vive. Un visore VR che offre una risoluzione 3K (1.600 x 1.440 pixel per occhio), superfici touch per navigare tra i menu e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il grande merito di questo prodotto è la sua versatilità: al suo interno infatti non c’è alcun processore e manca anche lo spazio per inserire uno smartphone. Semplicemente Huawei VR2 si collega tramite USB-C a uno smartphone Android (immaginiamo sfrutterà la piattaforma VR DayDream di Google) o a un PC per sfruttarne la potenza di calcolo. Un visore insomma “passivo” che però, se il prezzo dovesse essere particolarmente aggressivo, potrebbe davvero fare concorrenza ai rivali.

NVIDIA BFGDIn un evento simile non poteva mancare Nvidia, che infatti ha presentato, senza rivelare ancora costo e disponibilità, la piattaforma BFGD (Big Format Gaming Display) per realizzare monitor 4K/HDR da almeno 65’’ di diagonale e con un refresh-rate di 120 Hz grazie alla tecnologia Nvidia G-Sync HDR. Non sarà infatti la stessa Nvidia a realizzare questi enormi monitor gaming (in pratica dei TV smart senza decoder satellitare o per il digitale terrestre) ma altri produttori come HP, Asus (il modello visto in fiera) e Acer. All’interno dei monitor BFGD troviamo inoltre il set-top-box Nvidia Shield TV già apprezzatissimo anche per le sue prestazioni multimediali, che tra le tante funzioni permetterà di controllare il monitor tramite i comandi vocali grazie all’integrazione di Google Assistant.

RAZERRazer è tra i produttori più attivi e seguiti di periferiche gaming (e non solo). Al CES 2018 hanno attirato l’attenzione dei presenti soprattutto i nuovi speaker della gamma Nommo e il laptop gaming Project Linda. Nel primo caso siamo di fronte ai due sistemi audio Nommo (2.0 canali) e Nommo Pro (2.1 canali) di chiara impronta gaming. Il Nommo Pro vanta anche la certificazione THX e la connettività Bluetooth: i due sistemi sono disponibili rispettivamente a 124,99 e a 579,99 Euro.



Project Linda è invece un curioso esperimento, ovvero un “involucro” con tastiera fisica, display da 13,3’’ con risoluzione QHD, storage di 200GB e batteria nel quale inserire il recente smartphone Android top di gamma Razer Phone, che funziona così da cuore pulsante del sistema e come un classico touchpad . Un cuore tra l’altro di tutto rispetto visto che lo smartphone (di chiara impronta gaming) integra un processore Snapdragon 835 e ben 8 GB di RAM, oltre a un display con refresh rate di 120 Hz. Ne esce un concept ancora senza prezzo o data di uscita che promette di portare il gaming su piattaforma Android a nuovi livelli e a colmare il gap che c’è ancora oggi tra dispositivi mobile e laptop.

VIEWSONICMolto interessanti i due nuovi monitor gaming di ViewSonic XG3220 (32’’ per 629 dollari e disponibilità a marzo) e XG3540C (34’’ a 739 dollari con disponibilità ad aprile). Il primo si segnala per la risoluzione 4K, per il supporto all’HDR e alla tecnologia AMD FreeSync, mentre il secondo è un monitor curvo con risoluzione di 2560x1440 pixel e refresh rate di 100Hz.