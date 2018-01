HTC Vive Pro annunciato al CES 2018

Come pronosticato dai più informati, HTC ha annunciato una versione aggiornata di Vive, il suo visore per la realtà virtuale: HTC Vive Pro.



Il "nuovo" visore può contare su due nuovi schermi con tecnologia avanzata OLED e risoluzione 2880 x 1600, ovvero pari a quasi un raddoppio delle potenzialità rispetto alla prima versione dell'accessorio di HTC, che contava su una risoluzione totale di 1080 x 1200. Altra novità sono le cuffie stereo 3D integrate, aggiunta che allinea l'offerta di HTC a quella proposta dalla concorrente Oculus di Facebook, che ha sempre avuto gli auricolari integrati sin dal lancio.



Il Vive Pro funziona con tutti gli accessori della prima versione, dunque come quelli relativi alla funzionalità Lighthouse, mentre i controller rimangono gli stessi che i possessori di HTC Vive già hanno. Chi ha già acquistato un HTC Vive potrà comprare solo la nuova versione del visore, che come si nota presenta anche una doppia camera frontale, utile, presumibilmente, per le applicazioni in realtà aumentata.



Oltre al nuovo visore, HTC ha annunciato anche il Vive Wireless Adapter che, come suggerisce il nome, servirà ad utilizzare HTC Vive senza cavi di collegamento grazie alla tecnologia WigGig sviluppata da Intel che permette il trasferimento dei dati video e audio ad una frequenza di 60Ghz.



Si tratta, come i più appassionati sapranno, dell'ennesimo passo della realtà virtuale verso la strada della concretezza in quanto mezzo. Non è ancora arrivato il tempo dei visori poco invasivi e comodissimi da indossare, ma il fatto che HTC Vive, il visore per la VR più fedele e potente sul mercato, sia arrivato alla seconda versione in pochi anni è sinonimo di grande interesse e successo per la tecnologia.



HTC Vive, sia in versione normale che Pro, è compatibile solo con i PC e nessuna console per videogiochi.