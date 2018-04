Charmander VS Squirtle in Pokémon Uncensored ep. 2

In questo nuovo episodio di ​Pokémon Uncensored ep. 2, in compagnia degli ​iNoob, andremo alla ricerca di ottime medaglie. Prima però, come accade sempre in ogni edizione di Pokémon, dovremo affrontare il simpaticissimo Gary. Riusciranno i nostri eroi a vincere lo scontro Charmander VS Squirtle?​ Gli altri video della serie li trovate su ​Blasteem Gaming​!