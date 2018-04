Pokémon GO: risarciti utenti dopo il disastro della Pokémon GO Fest

La Pokémon GO Fest, che si è tenuta a Chicago lo scorso luglio con risultati decisamente poco convincenti, sta ancora dando filo da torcere a Niantic, l'azienda che si occupa dello sviluppo e della crescita dell'app per smartphone Pokémon GO.



L'evento si concluse con problemi di connessione e file con attese di oltre tre ore per le oltre ventimila persone presenti sul posto, che non riuscirino a catturare i due leggendari, Lugia e Articuno, protagonisti della festa.



A quasi un anno di distanza, Niantic sta ancora "scontando la pena" per via della pessima organizzazione: nonostante abbia risarcito il prezzo del biglietto e regalato PokéCoin, in questi giorni la società è stata condannata a risarcire diversi partecipanti con una cifra totale pari a 1,6 milioni di dollari.



Il gioco per iOS e Android, intanto, nonostante il fortissimo calo di giocatori, continua a macinare denaro: chissà se prima o poi sarà organizzato un altro evento come quello nella città di Chicago.