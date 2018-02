Campagne sociali e gamification: come Pokémon GO ha cambiato il mondo

Pokémon GO, il videogioco legato al famosissimo brand giapponese e sviluppato per dispositivi mobile, è diventato nel tempo un incredibile fenomeno culturale, che abbiamo voluto omaggiare il 27 febbraio, in cui si festeggia il Pokémon Day. Il suo impatto sulla società è stato incredibile, con il risultato di rendere accessibile a chiunque la realtà aumentata. La cosiddetta Pokémon mania si è radicata al punto da migliorare la qualità della vita di alcune persone, che hanno superato problemi legati ad ansia, depressione e isolamento sociale per uscire all'aria aperta, stringere legami con sconosciuti e addirittura trovare l'amore, tutto per via di un obiettivo comune: la ricerca e cattura di questi piccoli mostri. Non sono mancate anche situazioni più spiacevoli, con incidenti spesso gravi o anche mortali a causa di un eccessiva irresponsabilità da parte dei giocatori. È riduttivo però limitare Pokémon GO a queste singole esperienze, perché la sua influenza si è estesa pressoché a qualsiasi situazione, persino quelle di ambito sociale.