Will Smith scatenato al ristorante: balla insieme alla star reggaeton Nicky Jam

Da quando, alcuni mesi fa, ha aperto il suo profilo personale su Instagram, Will Smith sta riscuotendo un enorme successo con i suoi esilaranti video. L'ultimo lo vede scatenarsi sulle note del tormentone "X", insieme all'autore del brano, Nicky Jam, incontrato per caso in un ristorante di Cartagena, in Colombia. L'attore aveva già dichiarato la sua passione per l'ultimo singolo della star reggaeton, imitandone le mosse in un video precedente. Finalmente l'ex principe di Bel-Air ha avuto l'occasione di ballare sulle note della canzone insieme al cantante.