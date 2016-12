Vi ricordate i fidanzatini di #FollowMeTo? Ora è arrivata la parodia

Un anno fa i neosposi Murad Osmann e Natalia Zakharova hanno creato l'hashtag #FollowMeTo su Instagram, per aggiornare i loro follower sui luoghi del mondo visitati durante il viaggio di nozze. Ora arriva la parodia: Forrest Lu e Agnes Chien hanno pubblicato i loro simpatici scatti per dire basta a questa moda: il loro viaggio, infatti, non è una "luna di miele"...