Venerdì 13: il giorno sfortunato (in cui conviene viaggiare)

Da noi il numero sfortunato è il 17 , nei paesi anglosassoni il 13 . Il primo è collegato a un episodio storico, la battaglia nella foresta di Teutoburgo , del 9 d.C., in cui tre legioni romane (la XVII, la XVIII e la IX) furono annientate creando panico a Roma e nel mondo romano. Il secondo, invece, si riferisce al numero dei partecipanti all' Ultima Cena .

A dimostrare quanto sia ancora viva la superstizione basti dire che in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord i voli per le prime 20 mete più popolari subiranno una riduzione del 5% per tutta la giornata di venerdì 13. I prezzi per le Canarie, ad esempio, sono crollati da £ 63 a £ 36, il 44% in meno del costo iniziale. Insomma, la giornata sarà pure sfortunata, ma i voli si fanno molto convenienti.