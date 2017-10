Usa, vince un vitalizio alla lotteria ma ha già 92 anni

Erano ben 32 anni che Charles Svatos tentava la fortuna giocando ogni settimana a "Lucky for Life", il format americano che permette di aggiudicarsi un vitalizio per tutta la vita pari a 25000 dollari annui. Peccato però che il fortunato vincitore dell'Iowa abbia già 92 anni e per questo motivo ha deciso di accettare la cifra forfettaria di 273000 da accettare in una sola volta. E dire che la vittoria per l'uomo era stata profetizzata da un biscotto della fortuna che recitava: "Scoprirai presto un tesoro inaspettato". Probabilmente se fosse arrivato qualche anno prima, tale tesoro sarebbe stato ancora più apprezzato. D'altronde, però, meglio tardi che mai.