Usa, sos compiti delle elementari: famiglia si rivolge a Facebook

Era un rompicapo troppo intricato quell'esercizio di matematica assegnato per casa a un bambino di sei anni di prima elementare, così la mamma ha pensato bene di fotografare il foglio e di postarlo su Facebook, nella speranza di ricevere online la soluzione. E tra un messaggio di solidarietà e l'altro da parte di altri genitori che comprendevano quel piccolo "dramma" familiare in corso, è arrivata anche la risposta al famigerato diagramma. La vicenda ha visto per protagonista la famiglia Holderness, in Alabama, che ha un proprio profilo molto seguito in cui di solito dispensa video-parodie e consigli per una perfetta vita casalinga. Stavolta ha avuto bisogno di un aiuto.