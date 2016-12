Usa, si alza dalla sedia a rotelle per accompagnare la figlia all'altare

Cosa non si fa per fare felice una figlia. Specialmente il giorno delle sue nozze. È così che Ralph, da anni sulla sedia a rotelle a causa della leucemia e di una serie di cicli aggressivi di chemioterapia, si prodiga per compiere il miracolo. E, grazie a una volontà di ferro e all'aiuto di ottimi fisioterapisti, riesce ad alzarsi in piedi per accompagnare la figlia all'altare. Il toccante video viene da Old Orchard Beach, nello stato del Maine (Usa), e sta facendo il giro del mondo.